Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi
Bartın’da işçi servisi kazasında yaşamını yitiren kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi, dualarla defnedilirken yakınları büyük acı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın’da işçi servisinin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın-Karabük karayolunda Birol Erkiş idaresindeki 74 AVV 314 plakalı işçi servisi devrilmiş, kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Demircan’ın cenazesi, Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bulunan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Demircan’ın yakınları, sevenleri ve bazı mesai arkadaşları katıldı.
Dünya
İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı