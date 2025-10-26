  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi
Yerel

Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi

Bartın’da işçi servisi kazasında yaşamını yitiren kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi, dualarla defnedilirken yakınları büyük acı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın’da işçi servisinin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın-Karabük karayolunda Birol Erkiş idaresindeki 74 AVV 314 plakalı işçi servisi devrilmiş, kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Demircan’ın cenazesi, Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bulunan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Demircan’ın yakınları, sevenleri ve bazı mesai arkadaşları katıldı. 

İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı
İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı

Dünya

İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Bursa'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Yerel

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti
Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

Yerel

Fethiye’de korkunç paraşüt kazası! Tatil keyfi faciayla bitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu
Dünya

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu

Kur’an Yakan Salwan Momika’yı Öldüren Kişiş Belli Oldu: Suriyeli Beşar Zekur İsveç’te Kur’an yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan ..
Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Dünya

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayda, Lübnan asıllı bir doktor ABD’nin Chicago kentinde “mucize” olarak tanımlanan bir operasyona imza attı...
Yeniden Refah’tan CHP’ye ‘millet sizden bıktı’ tepkisi: Siz 1 başbakan 2 bakan asarken yargı çok mu bağımsızdı?
Gündem

Yeniden Refah’tan CHP’ye ‘millet sizden bıktı’ tepkisi: Siz 1 başbakan 2 bakan asarken yargı çok mu bağımsızdı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Kastamonu’da yaptığı konuşmada yargıda CHP’nin lehine bir çıkarsa 'bağımsız yargı,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23