  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya, Belarus ile ortak uçuş taktik tatbikatı adımını duyurdu! Bugün resmen başlıyorlar

Özel jetler Türkiye'ye peş peşe iniyor! Milyarlarca dolarlık adım, öyle bir talep var ki herkes şaşkın

Zamlı maaşlar hesaplarda! Kim ne zaman alacak son rakama dikkat!

Türkiye'den F-35'lere karşı sıra dışı adım! 'Ankara Avrupa ülkesinden her an bunu alabilir' diyerek duyurdu

En büyük şirketleri olan otomotiv devden araç sahiplerine kampanyalı fiyat avantajları başladı! Dacia SUV

6’lı masayı miniklerin ihtirasları devirecek

Babacan HDP’ye DEVA olacak

FETÖ yeniden yapılanıyor! İnanılmaz mesajlar

SADAT, Bay Kemal'in aklını aldı

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye müjdeyi verdi! Bu haberin ardından stok yapmayın: Şubat ayında...
Yerel Bartın'da patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı
Yerel

Bartın'da patlamanın yaşandığı madendeki ses kaydı ortaya çıktı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu kaynaklı patlamanın yaşandığı anlara ait ses kayıtları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 15:21:00 - 2023-01-16 15:26:24

14 Ekim 2022 günü Bartın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen maden faciasında 42 işçi hayatını kaybetti. Olayda 10 işçi de yaralandı.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheliden 8'i tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden kazasıyla ilgili incelemeler devam ederken patlamanın yaşandığı dakikada Merkez Gaz İzleme Operatörü ile -300 kottaki madenciler arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında da yer aldığı iddia edilen ses kaydında Merkez Gaz İzleme Operatörünün madencilere, “derhal ayağı boşaltın” talimatı verdiği duyulurken talimatı alan madencinin ise çevresindeki madencilere, “Ayağı Boşaltın” diye bağırdığı duyuluyor.

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı

Gündem

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı

Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü
Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

Dünya

Burkina Faso'da altın madeninde heyelan: 4 ölü

Çin'de altın madeni çöktü: Kayıp işçiler var
Çin'de altın madeni çöktü: Kayıp işçiler var

Dünya

Çin'de altın madeni çöktü: Kayıp işçiler var

İran'da maden işçilerinin odasında patlama!
İran'da maden işçilerinin odasında patlama!

Dünya

İran'da maden işçilerinin odasında patlama!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23