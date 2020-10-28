Bartın'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

İlçede, vatandaşlar, ormanlık alanda halsiz halde sincaba benzettikleri bir hayvan gördü.

Bir süre hayvanın fare mi sincap mı olduğuna karar veremeyen vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördükleri hayvanı, sağlık kontrolünü yapmak üzere kliniğe götürdü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere, vatandaşların kendilerine değişik bir hayvan gördükleri ihbarında bulunduklarını ve ekiplerin de harekete geçtiğini söyledi.

Hayvanın, ağaç yediuyuru olduğunu, hareketlerinin yavaş ve ağırlığı nedeniyle kliniğe getirerek gerekli tedaviyi yaptıklarını ifade eden Kandıralı, şöyle konuştu:

"Şu anda genel durumu düzeldi, hareketleri güzelleşti, gayet iyi durumda. Yediuyur, kliniğimizde rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak. Hayvan tür olarak, yediuyur türü olarak geçen sincap ve fare karışımı bir kemirgen olarak koruma altında yer alan bir tür. Türü çok az olan bu hayvana yediuyur denilmesinin sebebi, yedili gruplar halinde dolaşması ve uyurken de yedili gruplar halinde uyuyabilmeleridir. Yani, 6 olduğu takdirde uyuyamıyorlar."

Yediuyurun, Güneydoğu Asya ülkesi hayvanı olduğunu belirten Kandıralı, Karadeniz'e de muhtemelen ihracat gemilerinden birinde keresteler arasında geldiğini düşündüklerini de aktardı.



