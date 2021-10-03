Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vali Güner'den "geçmiş olsun" ziyareti

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Belediye Başkanı Akın ile diğer yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güner, ziyaret sonrası gazetecilere, araçta 21 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirten Güner, şunları söyledi:

"Sabah saat 07.45 sıralarında bu haber geldi. Belediye başkanımızın durumu iyi, tıbbi tedavisi yapılıyor. Yaralılardan ikisinin daha fazla tıbbi ihtiyacı var, ameliyata alındı. Cumhuriyet savcısı burada, konunun adli ve idari yönünü takip ediyor, hepimize geçmiş olsun."

Öte yandan, kazayı haber alır almaz gelen yaralı yakınları ve partililer nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi önünde yoğunluk oluştu.