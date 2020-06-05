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Aktüel

Bartın’da kaçak ürün bulunduran iş yerine operasyon

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün satışı yapan iş yerine düzenledikleri operasyonda kaçak ürünler ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:33:02 -
Bartın’da kaçak ürün bulunduran iş yerine operasyon

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün satışı yapan iş yerine düzenledikleri operasyonda kaçak ürünler ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Amasra İlçesinde tütün ticareti yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan kontrollerde 23 bin dal sahte bandrollü makaron, 23 kilogram satışa hazır açık tütün, 4 adet gümrük kaçağı pipo tütünü, 4 bin 500 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Y.K. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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