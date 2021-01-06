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Gündem Bartın’da ırmak kenarında ceset bulundu
Gündem

Bartın’da ırmak kenarında ceset bulundu

Bartın Irmağına yakın bir noktada erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 02:02:00 -
Bartın’da ırmak kenarında ceset bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi .Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde adamın öldüğü tespit edildi.

Cesedin 63 yaşındaki Gültekin Karadayı’ya ait olduğu belirlenirken Olay Yeri İnceleme Ekiplerince cesedin bulunduğu bölge çevresinde inceleme yapıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinde bulunmasının ardından cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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