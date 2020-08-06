Bartın'da hangi köy ve mahalle karantinaya alındı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler il il, valiliklerce uygun yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Tedbirlerin başında karantina uygulaması yer alıyor. Bu uygulamaya bugün itibari ile bir yeni köy daha eklendi. Bartın'daki Aşağıköy köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Bartın'da karantina uygulaması var mı? Bartın'da hangi köy karantinaya alındı? İşte detaylar...