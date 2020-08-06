Bartın'da hangi köy ve mahalle karantinaya alındı?
Bartın'da hangi köy ve mahalle karantinaya alındı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler il il, valiliklerce uygun yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Tedbirlerin başında karantina uygulaması yer alıyor. Bu uygulamaya bugün itibari ile bir yeni köy daha eklendi. Bartın'daki Aşağıköy köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Bartın'da karantina uygulaması var mı? Bartın'da hangi köy karantinaya alındı? İşte detaylar...
Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.