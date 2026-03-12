  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını! Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği! Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım' Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer! Haber sitelerini ve blogları mahvediyor: Google'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi! ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı İran petrol tankerlerini hedef alıyor! 12 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mart 1954: Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı (Şeyhulİslâm)
Gündem Bartın'da eve dönmeyen yaşlı kadın, 38 saat sonra dağda donmak üzereyken bulundu
Gündem

Bartın'da eve dönmeyen yaşlı kadın, 38 saat sonra dağda donmak üzereyken bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bartın'da eve dönmeyen yaşlı kadın, 38 saat sonra dağda donmak üzereyken bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazideki hayvanlarını getirmek için evden çıkan ve bir daha dönmeyen 73 yaşındaki Döndü Adalı, AFAD, Jandarma ve köylülerin 38 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrası köye 3 kilometre mesafede donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı.

Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde hayvancılık yapan Döndü Adalı, önceki gün araziye otlaması için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı.

Adalı eve dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla köye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arama çalışması başlattı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Döndü Adalı, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçta, kaybolduktan 38 saat sonra bulundu.

Kadının yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği anlaşıldı. Adalı'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döndü Adalı’nın hayati tehlikesi sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23