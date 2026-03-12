Bartın'da eve dönmeyen yaşlı kadın, 38 saat sonra dağda donmak üzereyken bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde arazideki hayvanlarını getirmek için evden çıkan ve bir daha dönmeyen 73 yaşındaki Döndü Adalı, AFAD, Jandarma ve köylülerin 38 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrası köye 3 kilometre mesafede donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı.
Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde hayvancılık yapan Döndü Adalı, önceki gün araziye otlaması için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı.
Adalı eve dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla köye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arama çalışması başlattı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Döndü Adalı, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçta, kaybolduktan 38 saat sonra bulundu.
Kadının yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği anlaşıldı. Adalı'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döndü Adalı’nın hayati tehlikesi sürüyor.