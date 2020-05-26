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Aktüel

Bartın'da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:34:34 -
Bartın'da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ile çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ile çalışanları olmak üzere 336 kişiye tarama testi yapıldığı bildirildi.

Tarama testleri sonucu 2 kuaför sahibinin test sonucunun pozitif çıktığı ve filyasyon çalışmasıyla da 199 kişide yapılan testlerin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, "Önceki taramada pozitif çıkan 2 kuaförün bugün yapılan test sonuçları negatife dönüşmüştür. Böylece kuaförler, çalışanlar ve temaslıları olmak üzere 535 kişinin testleri negatif olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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