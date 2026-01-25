  • İSTANBUL
Bartın'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Aktüel

Bartın'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 15 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da gerçekleşen bir asker uğurlama eğlencesinde 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da düzenlenen bir asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi, gıda zehirlenmesi belirtisi göstererek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri, zehirlenmeye neden olan gıda maddelerini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Yerel sağlık yetkilileri, gıda güvenliği konusunda vatandaşları bilgilendirmek için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

