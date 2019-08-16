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Bartın’a Arapların ilgisi artıyor

Son yıllarda Orta Doğu Ülkelerinden gelen turistlere yönelik olarak Bartın Valiliği himayelerinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Belediyesi, Ulus Belediyesi ve Bartın Kültür ve Turizm il Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Bartın’a Arapların ilgisi artıyor

Son yıllarda Orta Doğu Ülkelerinden gelen turistlere yönelik olarak Bartın Valiliği himayelerinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Belediyesi, Ulus Belediyesi ve Bartın Kültür ve Turizm il Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye başladı.


Arap Seyahat Acenta ve Turizm Geliştirme Derneği üyelerinin VIP turlar düzenlemeye başlamasından sonra yine derneğin yönlendirmesi ile Bartın Kitle Turizm Turlarının bir destinasyonu haline gelmeye başladı. El Raye Turizm tarafından 15 Ağustos 2019 Perşembe günü düzenlenen Bartın Gezisine yaklaşık 50 civarında Suudi Arabistanlı turist katılım sağladı; Amasra ve Bartın’ın önemli turistik yerlerini ziyaret etti.


Bartın’a gelen ziyaretçileri Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve Bartın Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği Kurulu İl Temsilcisi Abdullah Cahit Karaoğlanlı karşıladı. Ziyaretin bir kısmına eşlik ederek ziyaretçileri gezebilecekleri yerlerle ilgili yönlendirdi.


El Raye Turizm Şirketinin sahibi İzzet Aksoy, Bartın’ı yakın zamana kadar neredeyse hiç duymadıklarını, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile tanıştıklarında başta Bartın olmak üzere Karabük ve Zonguldak’ın önemli turistik değerlerinin olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Son yıllarda ulusal bazda turizmi geliştirme hamlesi ile eş zamanlı Bartın’ın da turizmi geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılıyor. Bartın Valisi turizme özel önem verdiğini ve valilik bünyesinde Turizm Proje Grubu oluşturduğunu öğrendik. Bu durum umut verici. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ilk etapta turizme öncülük ettiği gibi artan turizm hareketi ile birlikte gelecek olan yatırımlara da aracılık ve öncülük edecektir. Başta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere Bartın’ın öncü kurumlarınca gerçekleştirilen turizm alt yapı yatırımları ve tanıtım faaliyetlerinin artarak devam etmesi ile Bartın’ın önemli bir turizm çekim noktası olmaya aday olduğunudüşünüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:15
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