  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:28:38 -
Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Güner, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde oyunu Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafından yana kullanan Güner, spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman", yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli karesini tercih etti.

Vali Güner, tüm fotoğrafların her zaman olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu vurgulayan Güner, "Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Güner, AA'nın kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek tüm çalışanlara başarı diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddian..
2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Gündem

2012'deki gibi olacak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Bazı bölgelerde yağış ve kar alarmı verilirken, kıyı kesiml..
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay