Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü? Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Bartın risk haritası güncel | Koronavirüs risk haritası 15 günde bir yenileniyor. 1 Mart’ta orta risk grubunda açıklanan Bartın’da son dönemde vakalar bir hayli arttı. Peki, Bartın’da vaka sayısı ne oldu? Bartın yüksek riskli mi oldu? Bartın sarıdan turuncuya mı döndü?
Bartın güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta uygulanmaya başladı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere ayrıldı. 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre Bartın sarı yani orta riskli iller arasında yer aldı. Peki, Bartın’ın risk durumu değişti mi?
Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü?
Son dönemde en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında Bartın yer alıyor. Bartın’ın risk durumunun sarıdan turuncuya döneceği tahmin ediliyor.
15 Şubat ve 2 Mart’ta yüz yüze eğitim adımları atıldı. Tüm yurtta 2 Mart’ta ilkokul,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde 9.,10. ve 11. sınıflarda da yüz yüze eğitim başladı. Bartın sarıdan turuncuya dönerse eğitim ilgili de karar alınacak.