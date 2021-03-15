Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü? Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bartın güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta uygulanmaya başladı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere ayrıldı. 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre Bartın sarı yani orta riskli iller arasında yer aldı. Peki, Bartın’ın risk durumu değişti mi?

Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü?

Son dönemde en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında Bartın yer alıyor. Bartın’ın risk durumunun sarıdan turuncuya döneceği tahmin ediliyor.

15 Şubat ve 2 Mart’ta yüz yüze eğitim adımları atıldı. Tüm yurtta 2 Mart’ta ilkokul,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde 9.,10. ve 11. sınıflarda da yüz yüze eğitim başladı. Bartın sarıdan turuncuya dönerse eğitim ilgili de karar alınacak.