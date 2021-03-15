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Yaşam Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü? Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Yaşam

Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü? Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bartın risk haritası güncel | Koronavirüs risk haritası 15 günde bir yenileniyor. 1 Mart’ta orta risk grubunda açıklanan Bartın’da son dönemde vakalar bir hayli arttı. Peki, Bartın’da vaka sayısı ne oldu? Bartın yüksek riskli mi oldu? Bartın sarıdan turuncuya mı döndü?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 19:11:00 -
Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü? Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bartın güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta uygulanmaya başladı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere ayrıldı. 1 Mart’ta açıklanan haritaya göre Bartın sarı yani orta riskli iller arasında yer aldı. Peki, Bartın’ın risk durumu değişti mi?

Bartın risk grubu güncel | Bartın hangi renge döndü?

Son dönemde en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında Bartın yer alıyor. Bartın’ın risk durumunun sarıdan turuncuya döneceği tahmin ediliyor.

15 Şubat ve 2 Mart’ta yüz yüze eğitim adımları atıldı. Tüm yurtta 2 Mart’ta ilkokul,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde 9.,10. ve 11. sınıflarda da yüz yüze eğitim başladı. Bartın sarıdan turuncuya dönerse eğitim ilgili de karar alınacak.

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