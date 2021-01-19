Bartın Güzelcehisar turizmin merkezi olacak
Bartın İl Özel İdaresi, Güzelcehisar’ın turizmden hakettiği payı alabilmesi için çalışmalarına hız verdi.
“Tabiat Anıtı” ilan edilen Güzelcehisar, volkanik püskürmeler sonucu oluşan 80 milyon yıllık lav sütunlarıyla turizmde Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya ile yarışıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Güzelcehisar Turizm Köyü altyapısını güçlendiriyor. Projeye göre 65 adet bina ve 1 adet eski okul binası elden geçirilerek bakım ve onarımı yapılacak.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’tan ulaşılabilecek projeye 02.02.2021 saat 10.30’a kadar teklif verilebilecek.
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