Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın sağlık durumu nasıl?

Kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cemal Akın kimdir?

31 Mart yerel seçimi Bartın sonuçlarına MHP adayı Cemal Akın oyların yüzde 35,76’sını alarak Bartın belediye başkanı olmuştu. AK Parti’nin adayı Yusuf ziya Aldatmaz ise oyların yüzde 35.33’ünü almıştı. CHP’nin adayı Mehmet Arslan ise oyların yüzde 25,44’ünü almıştı.

Cemal Akın, 1. 1.1959 tarihinde Bartın’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bartın'da tamamlayan Cemal Akın, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü'nden mezun oldu. Bartınspor ve daha birçok spor kulübünde ve derneklerinde yöneticilik yapmıştır. 1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçilen Cemal Akın 11 yıl bu görevde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir ve şu an görevini sürdürmektedir.

Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Cemal Akın aynı zamanda;

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyeliği,

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Encümen Üyeliği,

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası(MİS) Genel Başkan Yardımcılığı,

Türkiye Belediye Başkanları Birliği(BBB) Genel Başkan Yardımcılığı,

Bartın Mahalli İdareler Birliği Başkan Vekilliği,

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.