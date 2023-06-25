Barolar LGBT yuvası! İzmir'de sapkınlara omuz verdiler

Yasağa rağmen yürüyüşte direten grubun yanındaki İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Gamze Şimşek'in de aralarında bulunduğu, 5 avukat da sapkınlarla birlikte gözaltına alındı.

İzmir Barosu, sözde onur yürüyüşüne omuz verdiği gibi, gözaltılara ilişkin de basın açıklaması yaptı.

Baro tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılması için "özgürlük" çığırtkanlığı yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:

Hiçbirini birbirinden ayırmadan, şart ve kayıt koymadan, amasız ve fakatsız, temel hak ve özgürlükleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.