Barnabas Varga AEK ile el sıkıştı! Macar yıldızın yeni durağı Yunanistan

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren AEK, hücum hattını Avrupa’nın en formda golcülerinden biriyle güçlendiriyor. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre sarı-siyahlılar, Ferencvaros’un yıldızı Barnabas Varga’nın transferi için hem kulübüyle hem de oyuncuyla el sıkıştı. Bu sezon attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken tecrübeli forvetin, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sağlık kontrollerinden geçerek Atina’da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

AEK, kadrosuna önemli bir golcü takviyesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Sport 24'te yer alan habere göre, AEK, Barnabas Varga transferi için Ferencvaros ile anlaşma sağladı.

AEK, 31 yaşındaki golcü futbolcu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yunan temsilcisi, Varga ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ferencvaros forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Macar futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.