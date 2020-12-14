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Gündem Bariyerlere ok gibi saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Gündem

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, otomobil bariyerlere feci şekilde çarpınca içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 05:59:00 -
Bariyerlere ok gibi saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, geç saatlerde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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