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Barışma teklifini kabul etmeyen eski eşini bıçakladı

Adana'da boşandığı eşinin barışma teklifini kabul etmemesine sinirlenen eski koca, bıçakla dehşet saçtı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:46
Barışma teklifini kabul etmeyen eski eşini bıçakladı

Adana'da Üzeyir Y. (40), barışma teklifini kabul etmeyen boşandığı Elif Avcılı'yı (34), sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeyir Y., bir süre önce kendisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Elif Avcılı'nın evine gitti. Üzeyir Y., Avcılı'ya yeniden bir araya gelmeyi teklif etti. Avcılı, teklifi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Üzeyir Y., yanındaki bıçağı çekip, Avcılı'yı sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Avcılı'nın çığlıklarına komşuları yetişti. Çağırılan ambulansla Elif Avcılı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Üzeyir Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:46
  1. Adana
  2. eski koca dehşeti
  3. eski eşini bıçakladı

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