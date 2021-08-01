Barış Yarkadaş’tan ‘yangınları neden söndürüyorsunuz’ tepkisi!

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İlk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları birçok şehirde görüldü. Türkiye genelinde 117 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlarda terör örgütü PKK’nın parmağı olduğu düşünüldü. Bugün ise teröristler yangınların sorumluluğunu üstlendi.

Yangınlara ilk andan itibaren hızlıca müdahale edilirken, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya’da üs kurdu. Bakanlar, yangınlarla mücadeleyi Antalya’daki üsten yönetti.

Yapılan çalışmalar neticesinde 117 yangından 111 tanesi kontrol altına alındı. Bakan Bekir Pakdemirli, Antalya’da Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 adet, Muğla’da Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde 3 adet, Tunceli’de de Hozat ilçesinde 1 adet yangının devam ettiğini bildirdi.

CHP kafası yine şaşırtmadı

Bakan Bekir Pakdemirli’nin Twitter’dan yaptığı bu bilgilendirmeye, eski CHP’nin Milletvekili Barış Yarkadaş’tan ilginç bir tepki geldi. Yardakaş, 117 orman yangınından 111 tanesi kontrol altına alınmış olmasına rağmen Bakan Pakdemirli’ye istifa çağrısı yaptı.

Pakdemirli’nin paylaşımını alıntılayan Yarkadaş, “İstifa et!” diye yazdı.

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra gazeteciyim diye ortalıkta dolanmaya başlayan Yarkadaş’ın orman yangınlarının kontrol altına alınmasından mı rahatsız olduğu anlaşılmazken, çok sayıda vatandaş kendisine tepki gösterdi.