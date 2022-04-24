Barış Yarkadaş'tan flaş çıkış: 6'lı masada o ismin adaylığı istenmiyor!

Yeniakit.com.tr

Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6'lı masaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapan Yarkadaş, "O masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kimse sıcak bakmıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'nun önerisine ret!

Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "ittifak içinde ittifak" önerisine sıcak bakmadığını belirten Yarkadaş, "Kemal Bey bu projeye şöyle bakıyor. 'Tamam siz kendi açınızdan haklısınız ama ortak adaya bütün bu seçmeni konsolide etmek, motive etmek zorlaşır.' O yüzden Sayın Genel Başkan geride bıraktığımız günlerde bir kapalı toplantıda ‘Biz kimseyi dışarıda bırakmayacağız’ demiş." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şöyle devam etti:

Sayın Genel Başkan böyle diyor ama CHP’nin yöneticileri bu teoriye karşı çıkıyorlar neden 'Kimseyi dışarıda bırakmayacağız' demek şu; Ahmet Davutoğlu’nun, CHP Konya listesinden 1. sırada girmesi. Akıl alacak bir iş değil buna CHP tabanı da sıcak bakmaz, Sayın Davutoğlu da sıcak bakmayabilir.