Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na: Kendisini paralel başkan ilan etmiş!
CHP'li Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun basına sızan ihanet toplantısına ilişkin sert ifadeler kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin kritik isimleri ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planı yaptıkları Zoom toplantısının basına sızmasıyla yeniden gündeme geldi.
Gündeme bomba gibi düşen toplantı kaydı, TV 100 canlı yayınında değerlendirildi.
CHP'li Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.
Yarkadaş, programda şu ifadeleri kullandı:
İmamoğlu, bu toplantıya başkanlık yaparak parti kültürünü ortadan kaldırmış, yetkisi olmadığı halde bir yetki kullanmaya çalışarak kendisini paralel Genel Başkan ilan etmiştir.
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