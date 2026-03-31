Barış Yarkadaş’tan CHP’ye zehir zemberek sözler
CHP’li Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a yaptığı açıklamalarda parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. Özgür Özel’e tepkisini dile getiren Yarkadaş, Özkan Yalım hakkında çarpıcı iddialarda bulunurken, kulislerde Dilek İmamoğlu’nun “yedek aday” olarak konuşulduğunu öne sürdü.
Kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Yarkadaş, “Bana AKP’li diyen şerefsizdir” ifadelerini kullandı.
CHP yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik rahatsızlığını dile getiren Yarkadaş, parti içindeki bazı gelişmelere sert çıktı.
Yarkadaş, Özkan Yalım hakkında da dikkat çeken iddialarda bulunarak, “Yalım’dan para ve saat aldılar, onu ihraç edemezler” dedi.
Öte yandan Ankara kulislerinde, Dilek İmamoğlu’nun “yedek cumhurbaşkanı adayı” olarak değerlendirildiği iddialarının konuşulduğu öne sürüldü.