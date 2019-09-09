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Barış Yalman, Türkiye üçüncüsü oldu

Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Barış Yalman, Türkiye üçüncüsü oldu

Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.



Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında; Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas’ta düzenlenen “Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları” sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonunda yapılan turnuvaya, Türkiye genelinden bin 500 lisanslı sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalara Sivas’ı temsilen katılan Sivas Belediyespor Taekwondo Antrenörü Servet Duman nezaretindeki Barış Yalman, kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Yalman, kariyerine yeni bir derece daha eklemeyi başardı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
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