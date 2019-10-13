Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir edilecek
ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Barış Pınarı Harekâtı ile emperyalist güçler tarafından Türkiye’ye ve bölge ülkelere kurulan kumpasın yerle bir edileceğini belirtti.13 Ekim 2019 Pazar 11:38
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı icra ederek tarihi bir adım attığını belirtti. Danışman, harekâtla emperyalist güçler tarafından Türkiye’ye ve bölge ülkelere kurulan kumpasın yerle bir edileceğini dile getirdi. Ayrıca “Barış Pınarı, ülkemizin ve bölgemizin derin güvenlik ihtiyacının bir gereğidir” dedi.
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