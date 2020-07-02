Barış Pınarı’nı destekleyen avukata Baro soruşturması

Hasan Eğrigöz Ankara

PKK/YPG’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı için, “Bu politik manevra Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik alanda yaşadığı krizleri daha da derinleştirmekten öteye geçmeyecek, hiçbir anlam ifade etmeyecektir” ifadelerini kullanarak, “Kazananı olmayacağına inandığımız bu savaşın kaybedeni, başta Türk ve Kürt halkı olmak üzere tüm Ortadoğu halkları olacaktır” açıklaması ile Türkiye’nin beka için yürüttüğü operasyona “savaş” diyerek durdurulması için çağrı yapan Mardin Barosu’nun kendisine muhalif avukata da tahammülü yok. Mardin Barosu’nun skandal açıklamasına karşı çıkıp, dilekçe hakkını kullanarak bu açıklamayı Adalet Bakanlığı’na bildiren Avukat Yusuf Ertuğrul Derin hakkında baro tarafından soruşturma açılarak, savunması istendi. “Haklarımız gasp ediliyor” diyerek ortalığı velveleye veren Baronun, üye avukatının dilekçe hakkına yönelik soruşturma açması, baroların içindeki antidemokratik uygulamaları göz önüne sererken, kendi üye avukatının bile karşı görüşüne tahammül edemeyerek, dayatmacı bir politika izleyen Mardin Barosu’nun bu tutumuna ise, her fırsatta demokrasi naraları atan barolar sessiz kalarak, görmezden geldi.