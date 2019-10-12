0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türkiye ile anne ve babalarına operasyon bölgesinden mesaj gönderdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:29

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların, Türk milletine gönderdikleri mesajların yer aldığı video görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Barış Pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımızdan asil milletimize mesaj var." ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, harekata katılan Mehmetçiklerin, Türk Milleti ile anne ve babalarına gönderdikleri mesajların görüntülerini yayımladı.

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz"

Görüntülerde bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler." mesajını verdi.

"Bütün milletimizden Allah razı olsun"

Bir başka komando da ailesine kendisini yetiştirdikleri ve devlete hizmetleri için teşekkür ederek, "Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden ve babamdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. komando
  4. Türk milleti
  5. Mehmetçik

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 20 dk önce
    Allah razı olsunAyağınıza taş değmesin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Avcılar'da hasar gören minare sökülüyor
  1. Avcılar'da hasar gören minare sökülüyor
  2. Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29..
  3. Türkiye 9 bin 350 teröristi gözaltına..
  4. Tabut başında ağabeyine söz verdi:..
  5. Mars’a gönderilecek uzay aracının..
  6. Çin’de nesli tükenmekte olan ikiz..
  7. Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
  8. HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
  9. Ahmedinejad'dan Barış Pınarı..
  10. Asgari ücret son dakika 2020 asgari..
  11. Premier lig ekbiinden Vedat Muriç'e..
  12. Galatasaray İstanbulspor maçı kaç kaç..
  13. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu ve..
  14. Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?..
  15. Polonya yarın sandık başına gidiyor
  16. Binlerce vatandaş akın etti... Konya..
  17. Suriye Milli Ordusu askerleri..
  18. 7 partiden Barış Pınarı Harekatı..
  19. Mehmetçik'ten darbe yiyen teröristler..
  20. Fatih Erbakan'dan taziye mesajı
  21. Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!..
  22. Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan..
  23. Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir..
  24. PKK yandaşları İsviçre'de polisle..
  25. Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig..
  26. Bebek katili teröristlerden sivillere..
  27. Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına..
  28. BAE trollerinden alçak provokasyon!..
  29. Üzüm ve cevizden yapılan lezzet..
  30. YPG/PKK'lı teröristlerin hain tuzağı
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

Günün Karikatürü

12 Ekim 2019
Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!