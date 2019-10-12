Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kritik açıklama: Telabyad'da çok kısa sürede sonuç alacağız

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Barış Pınarı Harekatı'na ilk başladığımız gün topçu atışları ve hava kuvvetleri ile önceden belirlenen hedefleri vurmuştuk." diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Önümüzdeki günlerde Tel Abyad ve Resulayn'da dumanların bizden uzaklaştığı anları yaşayacağız. Belirlediğimiz 32 kilometrelik hedefimizin derinliklerine doğru ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Örgüt lojistik kaynaklarını kaybettiği için panikliyor'

"Telabyad'da da çok kısa sürede sonuç alacağımız günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullanan Başbuğ, örgütün yaşadığı paniğin sebebini şöyle anlattı:

"Teröristlerin şu anda yaşadığı paniğin sebebi lojistik akışının kesilmiş olması. Resulayn'da hala bulunan teröristler için iki seçenek kaldı. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olacaklar ya da kazdıkları tünellerde ölecekler."

'Doğru haber veren Türk Medyası'nı susturmak istiyorlar'

Teröristlerin medya mensuplarını hedef almasını da değerlendiren Başbuğ, şunları söyledi:

"Dünya kamuoyu Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında da aynı tabloyu gördü. Sivilleri kalkan yapmak gibi aşağılık yöntemlere orada da başvurdular. Bugün de aynısını yapıyorlar."

"Sivillere yapılan saldırı ile medyaya yapılan saldırıyı ayırmak gerekir. Sivilleri kalkan olarak kullanırken onların arkasına saklanıyorlar. Türk basın mensuplarına yönelik saldırılarının sebebi ise bölgeden yapılan doğru haberler. Yalan haberlerin doğrusunu dünyaya aktaracak unsur bizim basın mensuplarımız. Onları hem öldürmeyi hem de korkutarak bölgeden uzaklaştırmayı hedefliyorlar."