Barış Pınarı Harekatına Filistin’den destek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Arap Birliği’nin yayınladığı yazılı açıklamanın ardından Filistin üzerinden kara propaganda çalışmaları yürüten bazı sosyal medya hesapları, “Filistin, Barış Pınarı Harekatı’na karşı” algısı üretme çabasına girdi.

Arap Birliğini tanımıyoruz

1948 Filistin İslami Hareketi Başkanı Raid Salah, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Salah, “Türkiye'yi kınayan Arap Birliği ile ilgili Amerika'nın ve İsrail'in kuklası Arap Birliğini tanımıyoruz" dedi.

Yalan habere itibar edilmemelidir

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Sosyal medyada ve bazı tvlerdeki yorumcular, İsrail yanlısı kaynaklarca ortaya atılan “Filistin Türkiye’yi kınadı” şeklindeki yalan habere itibar etmekteler. Filistin resmi makamları veya Filistinli gruplarından böyle bir açıklama yapılmamıştır. Aksine Filistin'den destek vardır” ifadelerini kullandı.