Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı
Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası paniğe kapılan Yunanistan, Avrupa'yı uyardı.16 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröistlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.
"Avrupa, hazırlanmalı"
Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Mitsotakis “Avrupa, Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı hazırlanmalı” dedi.
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