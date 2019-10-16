0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı

Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası paniğe kapılan Yunanistan, Avrupa'yı uyardı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröistlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

"Avrupa, hazırlanmalı"

Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan MitsotakisAvrupa, Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı hazırlanmalı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
  1. Mitsotakis
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • necati güneynecati güney14 dk önce
    Ben Yunanistan Başbakanının sözlerinden şunu anlıyorum. "Yakında Yunanistan'da zam olacak!
  • ahmetahmet49 dk önce
    iste boyle akilli olun hizaya gelin... atese yakin olan bulgar ve yunan sicagi hissetti...koridor acin ingiltereye kadar butun avrupa isinsin yansin!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
  1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
  2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
  3. ABD'den skandal Türkiye kararı
  4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
  5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
  6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
  7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
  8. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
  9. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
  10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
  11. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
  12. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
  13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
  14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
  15. SGK diş telini karşılıyor mu?
  16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
  17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
  18. Hünnap nasıl tüketilir?
  19. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
  20. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
  21. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
  22. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel..
  23. Bahçeli espriyi böyle patlattı: 20 gün..
  24. İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım..
  25. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu!
  26. TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa..
  27. Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
  28. Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç..
  29. Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
  30. Alman sitesinden Suriye'yi parçalama..
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!