Barış Pınarı Harekatı sonrası Almanya'dan skandal Türkiye kararı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği ülkeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Suriye'nin Kuzeyi'ne yönelik başlatılan operasyon sebebi ile Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm tehditlere karşılık her seferinde kararlılık mesajları vererek güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile savaşacağımızı söyledi.

'Silah satışını durdurma kararı aldık'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Alman Gazetesi Der Spiegel'e verdiği röportajında "Kuzey Suriye'deki Türk taarruzunun ışığında Alman Hükümeti, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği herhangi bir askeri teçhizatı satma izni vermeyi durdurmaya karar verdi." dedi.

Alman Bakan ayrıca Berlin'in daha önce de Afrin Harekatı sebebi ile Türkiye'ye silah satışlarına bazı kısıtlamalar getirdiklerini hatırlattı.