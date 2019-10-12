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Barış Pınarı Harekatı sonrası Almanya'dan skandal Türkiye kararı

Alman Hükümeti adına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıkladı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:07
Barış Pınarı Harekatı sonrası Almanya'dan skandal Türkiye kararı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği ülkeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Suriye'nin Kuzeyi'ne yönelik başlatılan operasyon sebebi ile Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tüm tehditlere karşılık her seferinde  kararlılık mesajları vererek güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile savaşacağımızı söyledi.

'Silah satışını durdurma kararı aldık'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Alman Gazetesi Der Spiegel'e verdiği röportajında "Kuzey Suriye'deki Türk taarruzunun ışığında Alman Hükümeti, Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği herhangi bir askeri teçhizatı satma izni vermeyi durdurmaya karar verdi." dedi.

Alman Bakan ayrıca Berlin'in daha önce de Afrin Harekatı sebebi ile Türkiye'ye silah satışlarına bazı kısıtlamalar getirdiklerini hatırlattı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:07
  1. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn8 dk önce
    bir sen eksiktin almanya
  • KenanKenan12 dk önce
    Arabalarını da biz sokmayalım ülkemize..
  • VatandaşVatandaş17 dk önce
    Çok da önemli sanki.
  • Zafer 61Zafer 6117 dk önce
    Çok üzüldüm ya.cem yılmaz da para verecekti silah alınsın diye.ne yapcaz şimdi eyvah eyvah.kaldik silahsız..sizin hiç bir şeyinize ihtiyacımız yok..hatta siz silahları BİZLERE para ile vermeyin. sanki çevirdiğiniz dumenlerden haberimiz yok
  • Tr.Tr.18 dk önce
    Vay anasını Arkadaş!...

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