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Barış Pınarı Harekatı Şehidi Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli? İşte detaylar...

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
Barış Pınarı Harekatı Şehidi Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli? İşte detaylar...

Şehit Yunus Mermer kimdir?

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı. Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi.

Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştığı görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
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