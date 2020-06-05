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Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:52:18 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda AFAD görevlileri, ilçedeki 6 köyde belirlenen 120 aileye gıda kolilerini teslim etti.

Görevliler ayrıca vatandaşlara maske, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Yardım alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.

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