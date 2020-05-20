  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 400 gıda kolisi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:13:55 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 400 gıda kolisi dağıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Kuveyt merkezli yardım kuruluşu tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ramazan dolayısıyla 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Sait Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki harekat bölgesine AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda Kuveyt merkezli Sait Yardım Derneğince hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolileri Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İçerisinde un, şeker, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 400 ramazan kolisi, dernek gönüllülerinin katılımıyla tek tek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Derneğin Ramazan Bayramı dolayısıyla da harekat bölgesindeki yetim ve öksüzlere giyim yardımında bulunacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı