Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: - "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"
ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin kahraman komandolar tarafından önlendiği belirtilerek, "20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.