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Aktüel Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:05:10 -
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.


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