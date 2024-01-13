Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi engellendi! 9 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler kahraman Mehmetçik tarafından engellendi. 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik tarafından bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçleri kararlı operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.
Teröristlere geçit verilmedi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan 12 PKK/YPG’li teröristin bölgeyi hedef aldığı açıklandı.
Ancak Türk askerinin müdahalesiyle teröristlere geçit verilmedi.
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Ateş destek vasıtalarıyla 9 terörist öldürüldü
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
23 terörist etkisiz hale getirildi
Son dönemde operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelere teröristlerce saldırı düzenleniyor.
Mehmetçik'in müdahalesi ile bu saldırılar engelleniyor.
Dün de Pençe Kilit Harekatı bölgesinde örgüt mensuplarıyla girilen çatışmada 23 hain terörist öldürüldü.
Öte yandan örgüte ait hedefler de imha edildi. Operasyonlar başarılı şekilde sürdürülüyor. Böylelikle son 20 saatte öldürülen terörist sayısı 32 oldu.