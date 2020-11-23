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Aktüel Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:24:29 -
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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