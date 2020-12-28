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Aktüel Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi - Bölgeye top atışları gerçekleştirildi, yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan "nokta atışlarını" obüsler izledi, sonrasında bölgeye komandolar sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:19:52 -
Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlerin yeri insansız hava araçlarıyla tespit edilirken bölge Fırtına obüsleri ile vuruldu. Sonrasında komando birlikleri operasyon düzenledi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan "nokta atışlarını" obüsler takip etti.

Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi.

Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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