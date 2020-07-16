Barış Pınarı Bölgesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Rasulayn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla futbol müsabakası düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da düzenlenen müsabakada futbolcular, sahaya üzerinde "Barışpınarı Bölgesi'nde 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Selam Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Maç, Muhatta Spor Kulübü ile Ehli Spor Kulübü arasında oynandı. Karşılaşma sırasında Türkiye ve 15 Temmuz şehitleri lehine sloganlar atıldı.

Şenlik havasında geçen karşılaşmayı, Muhatta Spor Kulübü kazandı. Kulüp üyelerine kupa Rasulayn Meclis üyeleri tarafından verildi.

Karşılaşmayı, çok sayıda Suriyeli futbolsever izledi.



