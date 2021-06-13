Barış Pehlivan: Emre Olur, 'Dubaili yetkililer Peker'i konutundan aldı' dedi

Sedat Peker'in gözaltına alındığına dair iddialarla ilgili konuşan Barış Pehlivan, "Sedat Peker'in eşi sosyal medyada özel mesajlara cevap verebiliyor. Emre Olur'un da iddiasına göre ailesi evde; Sedat Peker ise Dubaili yetkililerle bir arada." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.

'Sedat Peker yakalandı' iddiası

Hafta içinde ve pazar günü yayınlayacağını duyurduğu videoları erteleyen Peker'le ilgili gün içinde 'yakalandı' iddiaları sosyal medyada dolaştı. Twitter'daki Amygdala Society adlı hesaptan "Sedat Peker bugün 06:50’de MİT operasyonu ile yakalandı" iddiası dolaşıma girdi.

İddialar üzerine Halk TV'de akşam yapılan 'Açıkça' programında Barış Pehlivan, bazı iddialar ortaya attı.

'Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı'

Emre Olur ile irtibat kurduğunu söyleyen Barış Pehlivan, "(Emre Olur) Dedi ki 'Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor'. Ancak ben 'Bu bir gözaltı demektir' dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. 'Davet' kelimesini kullanıyor. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır. Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor. Özetle şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığını ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme yapıldığı iddiasını benimle paylaştı. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu Halk TV'ye konuştu. Yakalandı iddiasının doğru olmadığı iddiasını dile getirdiler. Ellerinde öyle bir bilgi olmadığını belirttiler." şeklinde konuştu.