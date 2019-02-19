Barış; “Jeotermal ile termal birbirine karıştırılıyor”

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, jeotermal ile termalin farklı tanımlar olduğunu ve bunun yeterince halka anlatılmadığını savundu.

Aydın’da açılan jeotermalden enerji üretmek için açılan kuyuların açığa çıkardığı buhar ve akışkanların denetimli ve ileri teknoloji kullanılmadan yapılan re-enjeksiyon uygulamalarda insan ve hayvan sağlığı açısından olumsuz etkileri olduğu gibi çevrede ki bitki örtüsüne de yan etkilerin olduğunu savunan Barış, jeotermal enerji yer kabuğu derinliklerindeki mağaralarda depolanmış yüksek ısı ve basınca sahip enerji olduğunu, içinde ağır metaller, gazlar ve radyoaktif maddelerin yer aldığını ve sondaj ile yer kabuğun 2-3 kilometre derinliklerden çıkarıldığını, akışkanların derelere salınması halinde zamanla toprak ve yeraltı sularını kirletebileceğini söyledi.

Halk arasın da bilinen termal ise yer kabuğunun farklı derinliklerin de doğal olarak oluşan ve yeryüzüne kendiliğinden çıkan mineral içeriği nedeniyle tedavi amacıyla kullanılan şifalı mineral sular olduğunu belirten Barış, yetkililerin konuya duyarlılık gösteren çevreci sivil toplum kuruluşları ile tolumun tüm kesimlerini ilgilendiren çevre sorunlarına karşı somut yaklaşımlarla ortak paydada işbirliği içinde olamaması gerektiğini sözlerine ekledi.