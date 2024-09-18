Barış Boyun'a 349 yıla kadar hapis talebi! Dilan Polat'ın eşi Engin Polat detayı dikkat çekti

Silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un örgüt aracılığıyla gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 8 kişi ‘maktul', aralarında Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da bulunduğu 136 kişi ‘müşteki', 6 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve aralarında örgütün lideri olduğu değerlendirilen Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve örgütünün lideri olduğu, kurmuş olduğu örgüt suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu, örgüt içerisinde yer alan örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatları verdiği, bu talimatların ise yöneticisi sıfatıyla bulunan şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği ve şüpheli Barış Boyun'un örgütü bu şekilde yöneterek ayakta tuttuğu aktarıldı.

Karşılarında duranları öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri belirtildi

Şüpheli örgüt yöneticilerinin Barış Boyun'un ismini kullanmak ve korkutucu gücünden faydalanarak kendisine bağlı örgüt üyeleri üzerinde hakimiyetini pekiştirdiğinin anlatıldığı iddianamede, örgütün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları, şüpheli örgüt lideri ve yöneticileri amaçlarına ulaşabilmek amacıyla her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, amaçlarına ulaşmak ve ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri kaydedildi.

İtalya'da tutuklanınca 3 adet mektup yazarak işlerini devrettiği aktarıldı

İddianamede, şüpheli Barış Boyun'un işlediği suçlar nedeniyle İtalya'ya kaçtığı ve orada yaşadığı, hakkında iade talebinde bulunulduğu, İtalya'da tutuklu bulunduğu ancak tutuklu olmasına rağmen örgütü aracılığıyla suç işlemeye de devam ettiği, ayrıca tutuklu bulunduğu sırada örgüt üyelerine göndermiş olduğu 3 adet mektupta tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik ve yine İtalya'da tutuklu bulunan örgüt yönetici Tolga Gültepe'nin kardeşi olan örgüt üyesi şüpheli Mert Gültepe'ye devrettiğini ve işleri devrettiği kişilerin sözünden çıkmadan faaliyetlere devam edilmesi talimatı verdiğini söylediği kaydedildi.

‘'Barış isteyen Boyun eğecek'' gibi yazılarla kara propaganda yaptıkları vurgulandı

Örgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıklarının belirtildiği iddianamede, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek ‘'İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek'' gibi mottolar kullanarak aynı zamanda örgüt lideri ve yöneticilerini etiketlemek suretiyle kara propaganda yaptıkları, bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli olan kitleyi etkileyerek örgüte katılım sağladıkları, özellikle de doğal afetleri bahane ederek, suçtan elde ettikleri gelirle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair bolca paylaşım yaparak insanların maneviyatını sömürdükleri belirtildi.

Suç şebekelerini anlatan dizilerden etkilenerek kendilerine rol model seçtikleri aktarıldı

İddianamede, örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi. Ayrıca, bu gençlerin adeta ülke içerisinde ‘Kamikaze Dronu' gibi kullanıldığı, söz konusu örgütünde küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü ve büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü, örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları kaydedildi.

Polat'ların iş yerlerine saldırı gerçekleştirdikleri aktarıldı

Örgütün özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinin örgütün maddi geliri olarak kullandığının belirtildiği iddianamede, Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezine motosikletli iki şahıs tarafından 2023 Ekim'de uzun namlulu silahlarla, aynı ay Engin Polat For Men isimli iş yerine kasklı bir şahsın tabanca ile ateş ettiği, bu saldırıları gerçekleştirenlerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi. Ayrıca, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu, örgütünün korkutucu gücünden yararlanıldığı da belirtildi.

349 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede örgüt lideri Barış Boyun'un ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama', ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 4 kişiye karşı ‘kasten öldürme', ‘birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit', ‘mala zarar verme', ‘suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan diğer şüphelilerin ise benzer suçlardan 13 yıldan 349 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.