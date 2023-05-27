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Gündem Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisine onlarca tehdit geldi!
Gündem

Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisine onlarca tehdit geldi!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 14:07:00 - 2023-05-27 14:09:36

İstanbul'da hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilemeyen Barış Atay hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda ''Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın” ifadelerini kullandı. Barış Atay'dan Tanrıöver'e yanıt gecikmedi. Bu olay sonrası Tanrıöver, kendisine tehditler savuran 72 kişi hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı.

İstanbul’da son sınıf hukuk fakültesi öğrencisi olan Mehmet Rıdvan Tanrıöver (23), 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilemeyen Barış Atay’a sosyal medyada “Yargılanacaksın” diyerek tweet attı. Gencin tweeti atmasıyla, muhalifler ve TİP destekçileri, Mehmet’i tehditlere ve hakaretlere boğdu. Adana Adliyesine giden Mehmet, kendisine hakaret ve tehditte bulunan 72 kişiden şikayetçi oldu.

BARIŞ ATAY'DAN 'YARGILANACAKSIN' TWEETİNE YANIT

Mehmet Rıdvan Tanrıöver, Barış Atay’a, ”Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış. Yargılanacaksın” şeklinde tweet attı. Bunun üzerine Barış Atay, Tanrıöver’e, ”Kaybetmekten korktuğu için koşa koşa bakan olup dokunulmazlık alan bakanlarınızdan sandın beni herhalde tırşik” diyerek yanıt verdi.

''ONLAR SÖYLEYİNCE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ OLUYOR''

Sosyal medyada hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını belirten Mehmet Rıdvan Tanıöver, ”Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve sonrasında AK Partili her adlı veyahut adsıza yıllardır bulundukları her platformda her mecrada ‘Yargılanacaksın’ dediler. Sesimiz çıkmadı ve güldük geçtik. Bu ve bunların yoldaşları o şerefli meclisimizin kürsüsünden bağıra bağıra söylediler. Yine sustuk. Fakat bizler söyleyince ‘tırşik’ olduk. Bunları söylemekten gocunmazken bunlarınki düşünce özgürlüğü oluyor, biz söyleyince tırşik oluyoruz. Adana Adliyemizin önünden bir kez daha ifade ediyorum ki ‘yargılanacaksınız’ İlk yargı aşamasını da başta beni ve ailemi, sevdiklerimi hedef gösteren milletvekili seçilemeyen Barış Atay ve 72 kişi hakkında adli süreci başlattık” diye konuştu.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

şimdi bende diyorum hesap vereceksin barış hatay yargılanacak türk adaletine yaptıklarını hesabını vereceksin. seni pas geçeci seçimde bizde pas geçeriz bunlara meydan bırakmak yok. özgürlükte bu kadar değil resmen cenabet soysuz propagandası yapılıyor.

Trabxonlu

Aynen. Kim bizlere yargılanacaksınız kaçacaksınız asıcaz kesicez deyip tehditler savuranların hepsinin yargılanmasını istiyoruz.  
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