Barış Alper Yılmaz rüzgarı durmuyor! Premier Lig'den Galatasaray'a baş döndüren teklif

Bir süre önce Wilfried Zaha ile ilgilenen West Ham United, EURO 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı.

Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro.

YÖNETİM SATMAYA NİYETLİ DEĞİL

22 Temmuz'a kadar izinli olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmaya niyetli değil. Galatasaray, sezon planlamasını Barış Alper Yılmaz'a göre yaptı.

ESKİ TAKIMI TAKİPTE

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın satılmasına Galatasaray sıcak bakmazken eski takımı Keçiörengücü de gelişmeleri yakından izliyor.

3M€'YA DEVRETMEYE HAZIR

Avrupa'dan oyuncu için dev ekiplerin teklif hazırlığında olduğu konuşulurken Galatasaray ise elde edilecek gelirin yüzde 20'sini eski takımı Ankara Keçiörengücü'ne verecek. Başkent temsilcisi kararlı bir duruş sergiliyor. Keçiörengücü bu konuda Galatasaray ile bir görüşmede bulunmadı. Ancak gelen bilgilere göre anlaşmaya olumlu bakıyor. Ankara ekibi, %20'lik payını 3 milyon Euro'ya devretmeye hazır. [Sabah]

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