Barış Alper Yılmaz derbide fişi çekti! Gol sayısını 8’e yükselterek tarihe geçti!

Spor

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken Barış Alper Yılmaz performansıyla bir kez daha büyüledi. Sarı-kırmızılıların ikinci golüne imza atan milli futbolcu, şampiyonluk ateşini yakan isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı ve tribünleri coşturdu.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı. Barış Alper’in bu sezon ayrıca Türkiye Kupası’nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’da da 1’er golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 82. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı. 

