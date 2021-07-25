Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ne zaman, neden öldü? Barış Akarsu albümleri

29 Haziran 2007’de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu’yu Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır unutmadı.

Barış Akarsu kimdir?

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı.

Barış Akarsu ne iş yaptı?

Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi.

Barış Akarsu albümleri

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü 'Islak Islak'ı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan 'Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek'i piyasaya çıkardı. 10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan 'Yalancı Yarim' dizisinde başrollerden birini üstlendi.