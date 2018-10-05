Bari siz bu yanlışları yapmayın



Bugün bu yanlış bilinenlerin ilk 10’u sayfamızda.. Yarın ikinci 10’u sunacağız:

1- Eyvah sütüm yetmiyor, mama vereyim

Yeni annelerin en çok endişe ettiği konulardan biri, bebeğin aç kalma ihtimalidir. Çoğu zaman bebekler gereksiz yere mamayla besleniyor. Mama yapay besindir. En az iki yaşına kadar bebeklerinizi kendi sütünüzle büyütmelisiniz. Bu hem bebeğinizin ve asla unutmayın hem de sizin sağlığınız için elzemdir. Anneler, sütünün yetip yetmediğini bebeğinin çişini takip ederek anlayabilir. 24 saatte en az 5-6 kez bezini ıslatan bebek, anne sütüyle doyuyor demektir. Anne sütü yetersizliğine ancak bir çocuk hastalıkları uzmanı doktor karar verebilir ve onun tavsiyesi ile mama takviyesine başlanabilir.

2- Şekerli su sarılığa iyi gelir

İlk günlerde anne sütünün gelmesinde yaşanabilecek bir sorun, bebeğin zayıflamasına ve sarılık oluşumuna yol açabilir. Halk arasında, aç kalan ve az idrara çıkan bebeklere şekerli su verilmesi önerilir. Oysa bebeğin beslenmesinde şekerli suyun yeri yoktur.

3- Çocuğum iki yaşına geldi, bez gereksiz

İki yaş, çiş eğitimi vermek için başlangıç dönemidir. Ancak çocuk bu konuda asla zorlanmamalı, altına kaçırdığı için kızılmamalı, sık sık tuvalete tutularak eğitimi sağlanmalıdır.

4- Ağladı hemen kucağıma alayım

Bebeği avutmanın birçok yolu var; her ağladığında hemen kucağa almak çözüm değil. Ağladığında yanına yaklaşıp onunla konuşmak, ten temasında bulunmak, ona şarkı ya da ninni söylemek ve karnını okşamak bebeğiniz için müthiş bir iletişimdir. Bu şefkat, onun ömür boyu ruhen sağlıklı bir insan olmasına zemin hazırlayacaktır. Ancak sırf kucağa alışmasın diye çocuğu hiç kucağa almamak da kendini güvende hissetmemesine ve mutsuz olmasına yol açar. Bu denge iyi kurulmalı.

5- Gürbüz çocuk sağlıklı olur

Gürbüz çocuk, sağlıklı çocuk değildir! Dengeli beslenen çocuk, zayıf da olsa sağlıklı kabul edilir. Çocukları asla yemek yeme konusunda zorlamayın, yemediği zaman beslenmeyi sonlandırın.

6- Çocuk sıcak havayı sever

Çocuklar, her zaman terlemeyeceği şekilde giydirilmeli. Üşüyeceği korkusuyla çocukları çok giydirmek ve sarıp sarmalamak, terlemeye ve hasta olmaya yol açar. Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli, içinde naylon karışımı olan ve özellikle polar tipinde olan kıyafetler giydirilmemelidir.

7- Gözündeki şaşılık büyüyünce geçer

Çocuklarda şaşılık bir yaşına kadar fizyolojik bir olaydır. Ancak bir yaşından sonra düzelmeyen şaşılıklar için mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır. Bir yaşından önce bebeklerde göz küresinin istemsiz titremesi (Nistagmus) görüldüğünde de mutlaka bir göz doktoruna muayene ettirilmelidir.

8- Fazla hareket ederse terler, hasta olur

Hasta olur endişesiyle çocuğun hareket etmesini kısıtlamak çok yanlış bir yaklaşımdır. Her çocuk hareket edince terler. Terleyince üstünü değiştirin! ‘Çok terledin artık yerine otur’ demek, onu tembel, hantal ve mutsuz yapar. Zaman içinde metabolizma hızı azalan çocuk, hızla kilo almaya başlar. Hareket etmelerini kısıtlamaktansa, spora yönlendirin. Spor yapma düzeni, onu ileride ders ve iş disiplini, özgüveni olan, zararlı arkadaş ve alışkanlıklardan uzak durabilen, sağlıklı insan olmasına katkıda bulunacaktır.

9- Dondurma yerse hasta olur

Dondurma, tüm çocukların sevdiği ve faydalı bir gıdadır. Boğaz ağrısı yapmaması için yalayarak yemeleri ve yanında su içilmeleri sağlanırsa dondurmanın başka hiçbir zararı olmaz.

10- Uslu durdu hamburgeri hak etti

Çocuklarınızı mutlak suretle sağlığı ciddi şekilde tehdit eden fast food gıdalardan uzak tutulmalısınız! Hamburger, cips, patates kızartması, kola çocukları cezbetse de mümkün olduğu kadar, bunları ödül gibi değerlendirmemeli, zararlarını güzel bir dille anlatarak, uzak durmalarını sağlamalısınız. Onlarla ödüllendirme şekli yerine başka yöntemler seçilmelisiniz..