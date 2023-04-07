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Gündem Bari Said Nursi’nin adını kullanmayın! Rezalete bakar mısınız? Şimdi de ikna broşürü çıktı
Gündem

Bari Said Nursi’nin adını kullanmayın! Rezalete bakar mısınız? Şimdi de ikna broşürü çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 16:24:00 -
Bari Said Nursi’nin adını kullanmayın! Rezalete bakar mısınız? Şimdi de ikna broşürü çıktı

Yeni Asya, bir yandan logosunun yanına her gün Said Nursi'yi koyarken, diğer yandan muhafazakar taban ile taban tabana zıt olan CHP'nin başını çektiği ittifaka destek çıktı.

Millet İttifakı'na HDP'nin ardından bir destek de Yeni Asya'dan geldi.

Logosunun yanına her gün Bediüzzaman Said Nursi'yi koyan Yeni Asya, muhafazakar tabanla zıtlığıyla bilinen CHP'nin ittifakına destek olmak için, tabanın Millet İttifakı'na oy vermeyeceği endişesiyle bir adım daha ileri giderek 4 sayfalık ikna broşürü bastırdı.

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