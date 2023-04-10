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Gündem Bari Said Nursi'nin adını kullanmayın! Bu nasıl bir rezalet böyle
Gündem

Bari Said Nursi'nin adını kullanmayın! Bu nasıl bir rezalet böyle

Yeniakit Publisher
2023-04-10 12:48:00 - 2023-04-10 13:04:01
Bari Said Nursi'nin adını kullanmayın! Bu nasıl bir rezalet böyle

Bir yandan logosunun yanına her gün Said Nursi'yi koyan, diğer yandan ise muhafazakâr tabanla taban tabana zıt olan CHP'nin başını çektiği ittifaka destek çıkan sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi, yeni bir skandala imza attı.

Bir yandan logosunun yanına her gün Said Nursi'yi koyan, diğer yandan ise muhafazakâr tabanla taban tabana zıt olan CHP'nin başını çektiği ittifaka destek çıkan sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi, yeni bir skandala imza attı.

Millet İttifakı'na destek için, geçtiğimiz günlerde 4 sayfalık bir broşür bastıran Yeni Asya, bugünkü nüshasında da "Üstadın konuyla ilgili sözlerinin de yer alacağı broşür için taleplerinizi 0545 599 56 84 no’lu telefondan Abdullah Almak’a bildirebilirsiniz" ifadelerine yer vererek, sanki Bediüzzaman bugün yaşasa, Millet İttifakı'na oy verirmiş gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.  

 

 
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